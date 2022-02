Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

152,60 EUR -0,13% (07.02.2022, 13:42)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

175,00 USD +7,35% (04.02.2022, 22:00)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (07.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Auf Twitter habe Take-Two Interactive am Freitagabend die Bombe platzen lassen: Es werde am nächsten "Grand Theft Auto" gearbeitet, habe es in einem Tweet des Entwicklerstudios Rockstar Games geheißen. Die Take-Two Interactive-Aktie sei daraufhin über 7% nach oben geschossen."Bei jedem neuen Projekt ist es unser Ziel, das bisher Erreichte deutlich zu übertreffen. Wir freuen uns zu bestätigen, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Eintrag in der Serie im Gange ist", habe das zu Take-Two Interactive gehörende Spielestudio Rockstar Games auf Twitter geschrieben.Details bezüglich des Namens, des Settings oder eines Release-Zeitraums seien nicht genannt worden. Es habe nur geheißen, dass bald mehr Informationen über die offiziellen Nachrichtenkanäle von Rockstar veröffentlicht werden sollten.Bereits im Umfeld der Q3-Veröffentlichung am heutigen Montag könnten weitere Details zu "GTA VI" veröffentlicht würden. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dürften zumindest die hervorragenden Live-Services rund um den Online-Ableger von "GTA V" für ein Highlight sorgen. Obwohl im abgelaufenen Quartal keine großen Spiele veröffentlicht worden seien, würden Analysten einen Umsatzanstieg von knapp 7% auf 869 Mio. USD bei einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD erwarten.Die Take-Two Interactive-Aktie stehe seit der Schwächephase im vergangenen Jahr nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Mit der Zynga-Übernahme und der Ankündigung von "GTA VI" helle sich das Sentiment jedoch klar auf. Wenn jetzt auch noch die Zahlen stimmen würden, könnte es sich lohnen, hier wieder zuzugreifen. Die Take-Two Interactive-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link