Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

114,58 Euro +4,24% (06.04.2020, 13:30)



Nasdaq-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

118,49 USD -0,85% (03.04.2020)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (06.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Gemeinsam mit der NBA hole Videospielentwickler Take-Two die ausgefallene US-Basketball-Season in die heimischen Wohnzimmer. Durch ein E-Sport-Turnier, in dem echte NBA-Stars mitspielen würden, solle das Hallenfeeling simuliert werden. Das sei sowohl für den Konzern als auch für die NBA eine Win-Win-Situation.Durch das online ausgetragene E-Sport-Turnier mit 16 echten NBA-Stars wie Kevin Durant und Trae Youngand in der Videospiel-Basketballsimulation NBA 2K20 lenke der Konzern die Aufmerksamkeit auf das Spiel. Im selben Moment halte die NBA den Kontakt zur Fanbasis.Das ersetze zwar keinen Besuch im Stadion mit hautnahen Spiel-Eindrücken, aber in der aktuellen Ausnahmesituation durch das Coronavirus würden E-Sports-Turniere eine gewisse Nähe schaffen, immerhin spiele man gemeinsam online. Dabei tue man auch noch was Gutes: Das Preisgeld von 100.000 Dollar werde für die Bekämpfung der COVID-19-Epidemie gespendet.Die Initiativen im E-Sport-Segment seien ein starkes Signal für zukünftiges Wachstum bei Take-Two.Das Kursziel des "Aktionär" laute 135,00 Euro, Stopp 86,00 Euro, so Thobias Quaß. (Analyse vom 06.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link