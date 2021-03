Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

100,76 EUR +0,93% (16.03.2021, 13:03)



NYSE-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

119,08 USD +0,66% (16.03.2021)



ISIN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

US8740391003



WKN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (16.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Die Produktion der Autoindustrie stocke - und der Schuldige stehe fest: Die Chip-Konzerne. Der wahre Grund könnte jedoch ein ganz anderer sein. Wer von der aktuellen Lage profitiere, sei jedoch klar.Während die großen Autobauer es gewohnt seien, ihre Einzelteile just-in-time von einer ganzen Reihe etablierter Zulieferer zu bekommen, die nur für sie produzieren würden, sehe es im Chip-Sektor etwas anders aus. Hier sei es schon immer sinnvoll gewesen, ein gewisses Inventar vorrätig zu halten.Denn Chips würden in der Regel Quartale im Voraus geordert, da die Fabriken 24/7 laufen müssten und gewisse Vorlaufzeiten benötigen würden. Zudem sei die Autoindustrie hier nicht der einzige Big-Player - und müsse im Einkauf der durch die Corona-Krise knappen Güter mit Technologiekonzernen wie Apple oder NVIDIA konkurrieren.Zulieferer, die der Gnade großer Autokonzerne ausgeliefert seien, gebe es auf dem Chip-Markt eher weniger. Hier bestimme auch der Zulieferer das Tempo - und einer davon habe besonders viele Fäden in der Hand.Zuletzt habe sich dieser Outsourcing-Trend aufgrund der technologischen Fortschritte der Automotive-Branche sogar verstärkt, wie nicht nur der Deal zwischen NXP und TSMC zur Herstellung eines 5nm-SoC aus dem Juni 2020 beweise. Die Marktforscher von Trendforce würden daher für TSMC einen Umsatzzuwachs von 25 Prozent im ersten Quartal erwarten.Die Angebotssituation auf dem Automotive-Chip-Markt bleibe angespannt und verhelfe dem Branchenprimus TSMC zu steigenden Umsätzen und erhöhter Preismacht. Da sich diese Situation wohl bis zum dritten Quartal 2021 hinziehen dürfte, sollte das Sentiment gegenüber dem taiwanesischen Chip-Konzern positiv bleiben, was in Verbindung mit dem 22er KGV von 24 noch Kurspotenzial zulasse - insbesondere nach dem jüngsten Rücksetzer.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 16.03.2021)