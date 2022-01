Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

100,82 EUR -1,52% (07.01.2022, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

115,57 USD +0,18% (06.01.2022, 22:00)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (07.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) unter die Lupe.Die Tochter der Deutschen Telekom rechne 2022 mit einer branchenweiten Abkühlung der zuletzt weiter starken Zuwächse bei den Neukundenzahlen. Das Wachstum bei den Neukunden werde sich in diesem Jahr ein Stück weit normalisieren, habe T-Mobile-US-Finanzvorstand Peter Osvaldik bei einer Analystenveranstaltung der US-Bank Citigroup am Donnerstag gesagt, ohne detaillierte Ziele zu nennen.Im vergangenen Jahr habe T-Mobile US im ersten vollen Jahr nach der Sprint-Übernahme laut vorläufiger Daten die Zahl der Neukunden um 5,5 Mio. steigern können, damit habe der Anbieter so viele Verträge hinzugewonnen wie noch nie. Als Ziel habe sich der größte Geschäftsbereich des Bonner Konzerns zuletzt bis zu 5,3 Mio. neue Kunden nach Abzug von Kündigungen vorgenommen. Mit dem hohen Kundenzustrom habe T-Mobile US denn auch die Analystenschätzungen übertroffen.In den USA hätten die Anbieter während des 5G-Netzaufbaus und nach der Fusion von T-Mobile mit Sprint die Kunden zuletzt verstärkt über Verträge zu ködern versucht, die mit subventionierten Gratis-Handys verkauft würden. US-Rivale AT&T habe im vergangenen Jahr die Zahl der Mobilfunk-Verträge so stark gesteigert wie seit zehn Jahren nicht und netto 3,2 Mio. Kunden hinzugewonnen.Die Aktien von T-Mobile US und der Deutschen Telekom würden am Freitag jedoch im Zuge der Meldung zunächst etwas nachgeben. "Der Aktionär" empfehle bei beiden Titeln: Geduld bewahren und dabeibleiben. Für konservative Anleger bleibe die Deutsche Telekom auch dank der hohen Dividendenrendite von rund 4% ein Basisinvestment, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link