Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,938 EUR +8,40% (15.02.2021, 14:15)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,947 EUR +8,43% (15.02.2021, 14:00)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI stelle sich auf eine rasche Erholung des in der Corona-Krise eingebrochenen Reisegeschäfts ein. "Der Wunsch, spätestens im Sommer zu reisen, ist groß. Mit dem europaweiten Hochfahren der Impfungen wächst die Zuversicht, dass Reisen schon bald wieder möglich sind", habe der TUI-Deutschland-Chef Marek Andryszak gesagt. Und aus Kundensicht sei derzeit vor allem ein Detail bei der Buchungs-Entscheidung wichtig.Während in der Vergangenheit die Kunden vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet hätten, stehe nun Flexibilität an erster Stelle. Laut Andryszak seien zwei Drittel aller Neubuchungen aktuell sog. Flexbuchungen. Urlauber hätten damit die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren.Die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hätten TUI auch Ende 2020 tief in die roten Zahlen gerissen. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember habe unter dem Strich ein Verlust von rund 803 Mio. Euro gestanden. Der deutsche Staat habe den weltweit größten Reisekonzern seit dem Frühjahr 2020 mit Milliardensummen vor dem wirtschaftlichen Untergang bewahrt.Flexibilität sei im Grunde das Stichwort in der völlig unberechenbaren Corona-Pandemie - gerade bei der Buchung einer Urlaubsreise. Dass Menschen kurzfristig vor Reiseantritt eine kostenlose Storno- bzw. Umbuchungs-Option haben möchten, sei vor dem Corona-Hintergrund absolut nachvollziehbar. TUI gehe hier mit dem Angebot eines Flex-Tarifs genau den richtigen Weg.Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)