XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,01 EUR -1,76% (11.05.2021, 09:07)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.05.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TUI-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) charttechnisch unter die Lupe.Trader würden "make or break"-Situationen, in denen eine charttechnische Entscheidung nahe, besonders zu schätzen wissen. In einer solchen Ausgangslage befinde sich derzeit die TUI-Aktie. Schließlich ringe das Papier mit dem aus Sicht der Analysten entscheidenden Kreuzwiderstand aus den Tiefs des Jahres 2019 bei rund 5 EUR, den jüngsten Verlaufshochs sowie dem im Mai 2018 etablierten Baissetrend (akt. bei 4,96 EUR). Gelinge im zweiten Anlauf der Befreiungsschlag, dann könne die Kursentwicklung der letzten 14 Monate als klassischer Doppelboden interpretiert werden. Rein rechnerisch lasse sich das Kursziel aus der unteren Umkehr auf knapp 7,50 EUR taxieren. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden das "Corona-Gap" (5,98 EUR zu 6,32 EUR) sowie die 200-Wochen-Linie (akt. bei 6,83 EUR) wichtige Etappenziele definieren. Auf der Unterseite könnten Anleger - je nach Risikoneigung - indes entweder den o. g. ehemaligen Baissetrend als engmaschigen Stop-Loss oder aber die Nackenlinie des angeführten Doppelbodens bei 4,50 EUR als strategische Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,995 EUR -1,52% (11.05.2021, 09:21)