Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des Touristikriesen TUI habe sich zuletzt weiter in einer robusten Verfassung präsentiert. Aktuell arbeite der Kurs daran, dass im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung im Februar aufgerissene Gap bei 13,31 Euro zu schließen. Doch am Lauf der Dividendenperle könnte nun womöglich eine unerfreuliche Nachricht etwas ändern.So habe die US-Flugaufsicht FAA der jüngst aufgekommenen Euphorie bei Boeing, wonach die Maschinen des Typs 737 Max bald wieder für den Flugbetrieb zugelassen werden könnten, eine Dämpfer verpasst. Die Behörde habe bekannt gegeben, zuvor jedes einzelne Flugzeug einzeln begutachten zu wollen und dann erst freizugeben.Es dürfte daher noch mehrere Monate dauern, bis die 737-Max-Flieger wieder starten dürften. Für die TUI bedeute dies vor allem zusätzliche Kosten, da Ersatz für die Maschine dieses Typs beschafft werden müsse. Boeing habe zwar angekündigt, alle betroffenen Airlines entschädigen zu wollen, dennoch dürfte das TUI-Ergebnis der kommenden Quartale dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden.Mutige Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte indes nun zur Gewinnsicherung auf 9,70 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.