XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,70 EUR -0,33% (02.10.2019, 09:42)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,69 EUR +0,19% (02.10.2019, 09:57)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für Luftfahrt- und Touristikaktien bleibe zwar rau. Die TUI-Aktie habe sich aber dennoch zuletzt relativ wacker geschlagen. Im Zuge der Pleite des großen Konkurrenten Thomas Cook sei dann der charttechnische Befreiungsschlag gelungen. Und nun stehe der Kurs vor einer weiteren wichtigen Richtungsentscheidung.So notiere die TUI-Aktie nun knapp unter dem Mehrmonatshoch bei 11,06 Euro. Diese Marke sei am vergangenen Dienstag im Zuge der Rally zahlreicher Touristik- und Luftfahrtaktien nach der Pleite von Thomas Cook markiert worden. Nach der charttechnisch absolut gesunden Konsolidierungsbewegung der letzten Handelstage habe sich der Kurs allmählich wieder an dieses Hoch angenähert. Glücke nun der Sprung über den Widerstand bei 11,06 Euro, wäre anschließend der Weg nach oben frei. Denn im Zuge der überraschenden Gewinnwarnung im Februar sei die TUI-Aktie fast wie ein Stein von etwa 14 Euro bis auf 10 Euro gefallen. Dementsprechend gebe es in diesem Bereich nur ganz wenige ernstzunehmende Widerstände.Mutige Anleger hätten damit die Chance auf relativ schnelle Trading-Gewinne von knapp 30%. Aber auch für langfristig orientierte Anleger biete sich ein Einstieg bei dem hervorragend aufgestellten Touristikriesen mit einer - anders als Thomas Cook - soliden Bilanz und günstiger Bewertung an. Der Stopp sollte bei 8,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: