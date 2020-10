Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Trotz bestehender Reisewarnung wolle TUI offenbar wieder Urlauber auf die Lieblingsinsel der Deutschen Mallorca fliegen, das berichte aktuell die "Mallorca Zeitung" (MZ). Anfang der Woche habe es seitens der TUI noch geheißen, dass man prüfe, ob zusätzlich zu den Kanaren und Tirol weitere touristische Tabu-Zonen wieder aufgenommen würden.Konkret biete der weltweit größte Reisekonzern offenbar ab dem 15. Oktober wieder Reisen nach Mallorca an. Das melde die MZ und andere spanische Medien übereinstimmend am Freitag mit Berufung auf Informationen der balearischen Landesregierung. Eine von der MZ angefragte offizielle Stellungnahme der TUI gebe es zu dieser Meldung allerdings noch nicht.In den vergangenen Wochen hätten die Hannoveraner Pauschalreisen nach Mallorca oder den Nachbarinseln abgesagt. Nun gebe das Unternehmen Kunden, die Reisen ab dem 15. Oktober gebucht hätten, anscheinend die Option, diese wahrzunehmen, heiße es in der Insel-Zeitung. Die Reisenden würden nicht von TUIfly transportiert, sondern auf andere Fluglinien wie Eurowings oder Lufthansa umgebucht. Untergebracht würden die Urlauber in den offenen Hotels an der Playa de Palma, in Alcúdia oder in Cala d'Or. Noch am vergangenen Dienstag habe ein TUI-Sprecher diesen Schritt gegenüber der MZ vorläufig ausgeschlossen.Deshalb sollten Anleger, die auf der Suche nach einem soliden Investment sind, die Aktie derzeit besser nicht auf dem Kaufzettel haben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link