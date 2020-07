Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für TUI seien das verheerende Nachrichten: Weltweit seien über das Wochenende die Corona-Infektionszahlen weiter gestiegen: Vietnam fliege sogar 80.000 Menschen aus der Touristen-Hochburg Danang aus, in Nord-Ost-China seien bereits Hunderte Flüge gestrichen worden, England werde zunehmend nervös, und in Deutschland sollten Corona-Tests nach dem Willen einiger Politiker am besten obligatorisch sein. Kurzum: Bei den Anlegern flamme gewaltige Pandemie-Angst auf. Die Aktie bekomme dies heute zu spüren.TUI selbst habe auch bereits reagiert. So habe der der britische Unternehmenssteil des Touristik-Konzerns nun beschlossen, alle Urlaube auf dem spanischen Festland bis einschließlich Sonntag, den 9. August 2020, zu stornieren. Die Kanarischen Inseln (Cran Canaria, Teneriffa und Co) und die Balearen (Mallorca, Menorca, Ibizia und Formentera) würden weiterhin angeflogen, habe ein TUI-Sprecher am Sonntag der dpa in Hannover gesagt. Die britische Regierung habe am Samstagabend kurzfristig eine zweiwöchige Quarantäne für alle Spanien-Rückkehrer angeordnet.In Deutschland würden sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für verpflichtende Corona-Tests für Urlaubs-Heimkehrer an allen deutschen Flughäfen aussprechen. Spahn lasse eine rechtliche Verpflichtung prüfen. Seit dem Wochenende könnten sich Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub auf mehreren Flughäfen in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen.Das hätten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seine Kollegen aus den Bundesländern am Freitag beschlossen. Wer keinen negativen Befund habe, müsse wie bisher für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern könnten sich freiwillig innerhalb von 72 Stunden testen lassen - dann nicht am Flughafen, sondern etwa in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern.Das Szenario einer zweiten Corona-Welle werde zusehends realer - das wäre verheerend für den Reiseveranstalter.Anleger sollten sich deshalb bei der TUI-Aktie weder auf der Long- noch auf der Short-Seite positionieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2020)Mit Material von dpa-AFX