Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (05.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.In vier Wochen ende der "Travel Ban" der USA. Noch stehe nicht fest, unter welchen Bedingungen Reisende aus Europa wieder in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gelassen würden. Doch die Reisebuchungen für Reisen in die USA würden bereits brummen. Der neue TUI-Deutschland-Chef sehe auch für Europa eine zunehmende Normalisierung - vor allem bei der Nachfrage nach Wintersportreisen. Und die TUI-Aktie?Zum Weihnachts-Shopping nach New York? Darauf stelle sich auch Reiseveranstalter TUI ein. Pünktlich zum Neustart in das seit März 2020 weitgehend abgeriegelte Reiseziel habe TUI direkt am Times Square ein zweites Riu-Hotel geöffnet: Das "Riu Plaza Manhattan Times Square". Riu sei im Big Apple bereits seit 2016 mit dem "Riu Plaza New York Times Square" vertreten, das vor der Pandemie teils das best gebuchteste TUI-Haus auf der Fernstrecke gewesen sei.Reise-Veranstalter würden nun einen Run auf die USA erwarten, wenn ab November die Grenzen für geimpfte Gäste wieder geöffnet würden. Dann werde es einen zusätzlichen Schub geben, heiße es in Prognosen. "Daher sollte der Sommer 2022 so schnell wie möglich gebucht werden", zitiere "Touristik-aktuell" TUI-Baustein-Chefin Nicole Sohnrey. Bei bestimmten Reisezielen und -arten könne es zu Engpässen bei den Kapazitäten und auch zu Preissteigerungen kommen. Auch Florida sei als Winter-Reiseziel gesucht.Auch in Europa könnten die Kapazitäten im Winter knapp werden. Der seit 1. Oktober amtierende neue Deutschland-Chef des Reisekonzerns TUI, Stefan Baumert, sehe eine zunehmende Normalisierung bei Reisebuchungen, vor allem bei der Nachfrage nach Wintersportreisen. Skireisen seien bereits im Sommer gebucht worden. Die größte Nachfrage gebe es nach Ferienorten in Österreich und Südtirol."Die Nachfrage ist quasi wie früher. Über Weihnachten und Silvester ist es an den beliebten Zielen jetzt schon eng", habe Baumert nun der Funke Mediengruppe gesagt. Für den Konzern, der in der Corona-Pandemie mit Staatshilfe habe gerettet werden müssen, sei das Geschäft dank der erfolgreichen Impfkampagnen wieder gut angelaufen. "Alle Zeichen gehen in Richtung Normalisierung. Unsere Kundinnen und Kunden haben nach den monatelangen Corona-Einschränkungen einen hohen Nachholbedarf."Der hochverschuldete Touristik-Konzern benötige weitere Zuversicht der Reisenden. Die Buchungszahlen würden anziehen, doch immer noch hätten viele Urlauber ein mulmiges Gefühl. Zu tief würden die Ängste sitzen, dass neuerliche Corona-Ausbrüche zu Grenzschließungen führen würden. Die TUI-Aktie benötige derweil einen Befreiungsschlag über 4,25 Euro hinaus, damit sich die Chartsituation wieder bessere.Vorerst eignet sich der TUI-Wert nur für mutige Trader, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link