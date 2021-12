Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,408 EUR +0,54% (02.12.2021, 09:30)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,394 EUR -1,07% (02.12.2021, 09:16)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (02.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI setze die eingeschlagene Rosskur fort. Der Reiseveranstalter wolle seine Geschäftsreisen-Sparte zum Großteil auflösen. Das Management habe die Belegschaft am Mittwoch über den grundsätzlichen Plan hierzu in Kenntnis gesetzt. Demnach werde der Bereich First Business Travel (FBT) als eigenständige Einheit "in der vorhandenen Form nicht weitergeführt".Wie es in einer internen Mitarbeiterinformation weiter heiße, wolle man die bisherigen Aktivitäten künftig "auf ein Mindestmaß" verringern. Konkrete Verhandlungen über die Zukunft der mehr als 300 betroffenen Beschäftigten sollten im Januar beginnen.Die Erträge aus speziellen Angeboten für Geschäftsreisende seien wegen der Corona-Krise besonders stark abgesackt. Manche Luftverkehrs- und Touristikunternehmen würden eine deutlich spätere Rückkehr als beim Urlaubsgeschäft erwarten - wenn überhaupt. Betriebsratschef Frank Jakobi habe der "Deutschen Presse-Agentur" in Hannover gesagt, in der Betreuung kleinerer und mittelgroßer Firmen könne es aber weiterhin Chancen geben. Hiermit sei die Sparte bei TUI einst gestartet, und der Preisdruck sei tendenziell nicht so hoch wie bei Großkunden.Ein Unternehmenssprecher habe gegenüber dem AKTIONÄR gesagt, dass diese Sparten - auch schon in der Vor-Corona-Zeit - im Vergleich zum Kerngeschäft "Sun and Beach" keine nennenswerten Umsätze geliefert hätten.Klar, die Trennung von wenig profitablen Unternehmensteilen sei ein richtiger Weg. Dennoch helfe das nur marginal, um den riesigen Schuldenberg abzutragen. Dafür brauche der Mittelmeer-Spezialist TUI vielmehr eine mittelfristige Gesundung des Tourismus und dann über viele Jahre Top-Sommer-Umsätze.Kurzum: Die TUI-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)