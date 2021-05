XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.

Nach den jüngsten positiven Entwicklungen wolle der Hannoberaner Konzern den nächsten Schritt machen. TUI habe nun eine deutschlandweite Öffnung im Tourismus gefordert. Als Vorbild könnte dafür das Bundesland Schleswig-Holstein dienen. Im nördlichsten Bundesland hätten Modellregionen bereits für Urlauber geöffnet - laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit einer guten Bilanz.

Die deutsche Impf-Kampagne schreite mit hohem Tempo voran. Daher sollte das Reisen auch innerhalb Deutschlands bald wieder ohne Einschränkungen möglich sein. Die Balearen und die Algarve fliege TUI bereits an - etliche griechische Destinationen kämen ab Ende der Woche dazu. Ein starkes Sommer-Geschäft, was TUI so dringend brauche, werde zunehmend wahrscheinlicher. Anleger könnten weiter dabeibleiben und auf höhere Kurse setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)