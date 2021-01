Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,251 EUR +4,83% (14.01.2021, 14:21)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,261 EUR +3,62% (14.01.2021, 14:07)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Run auf die neu ausgegebenen Aktien, mit denen der Hannoveraner Reisekonzern seine Kapitalbasis aufbessern wolle, sei stärker als gedacht. Das würden die aktuellen Kursentwicklungen der TUI-Aktie und der parallel gehandelten Bezugsrechte zeigen. Das jüngste, überlebenswichtige Rettungspaket gefalle offenbar den Anlegern. Auch die Chefin vom Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) Marija Linnhoff sehe das Konstrukt positiv. Weil zu erwarten sei, dass der Bund demnächst mit 25% an der TUI beteiligt sei, werde das Vertrauen der Verbraucher in das Unternehmen steigen, heiße es in einer Pressemitteilung des VUSR. "Denn damit wären alle Kundengelder vom Bund abgesichert." Vor den jüngsten Stützungsmaßnahmen sei das nicht der Fall gewesen.Profitieren werde vom Staatseinstieg bei TUI jedoch letztlich die gesamte Reisebranche, erläutere die VUSR-Chefin weiter. Weil der Staat keine wettbewerbsverzerrenden Unterschiede machen dürfe, gehe sie davon aus, dass die Bundesregierung auch die Kundengelder aller anderen Veranstalter absichern werde.Der Ansatz von VUSR-Chefin sei richtig: Kunden würden in der Tat nur (verstärkt) Reisen und Urlaub bei Veranstaltern wie TUI buchen, wenn die Kundengelder gesichert seien. Durch den zu erwartenden Staatseinstieg dürfte diese Unsicherheit aus dem Weg geräumt sein.Eines sei dennoch klar: Für ein (großes) Comeback von TUI im Sommer 2021 brauche es zunächst einen hocheffizienten Impf-Prozess und das daraus resultierende Einsetzen der viel zitierten Herden-Immunität. "Der Aktionär", der TUI in seinem Langfrist-Depot halte, sei für dieses Szenario durchaus optimistisch, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2021)Börsenplätze TUI-Aktie: