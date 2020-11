Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,32 EUR +7,04% (23.11.2020, 11:50)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,328 EUR +8,54% (23.11.2020, 11:33)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur gewohnten Reise-Normalität habe die TUI-Aktie bereits stark angeschoben. Heute gelinge dem Papier sogar der Sprung über die psychologisch wichtige Fünf-Euro-Marke. Offenbar gehe es mit dem Corona-Impfstoff schneller los als gedacht.Konkret rechne Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch in diesem Jahr mit ersten Impfungen gegen das Coronavirus. "Es gibt Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben wird. Und dann können wir mit den Impfungen sofort loslegen", habe der Bundesgesundheitsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Er habe die Länder gebeten, dass die Impfzentren Mitte Dezember einsatzbereit sein sollten. Das scheine zu klappen.Spahn habe sich zudem optimistisch gezeigt, dass es nicht bis Ende 2021 dauern werde, bis alle Bevölkerungsgruppen durchgeimpft seien. So benötige man für viele der voraussichtlichen Impfstoffe keine tiefe Kühlung. Sie könnten in normalen Arztpraxen gegeben werden. "Und dann geht es schnell: Vergessen wir nicht, dass jährlich in wenigen Wochen bis zu 20 Millionen Menschen gegen Grippe geimpft werden", so der Gesundheitsminister.Darauf spekuliert "Der Aktionär", der das Papier der Nummer eins unter den Reiserveranstaltern jüngst in sein langfristiges Muster-Depot aufgenommen hat. Wer bei der Wette mitmacht, braucht in jeden Fall gute Nerven und einen langen Atem, so Carsten Kaletta. Und ganz wichtig: Im Bereich der Drei-Euro sollte man in jedem Fall bei der TUI-Aktie auschecken. (Analyse vom 23.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link