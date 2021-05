Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,896 EUR -2,20% (12.05.2021, 10:41)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,942 EUR -0,54% (12.05.2021, 10:26)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe gemischte Halbjahreszahlen vorgelegt. Während die Umsätze unter den Erwartungen der Analysten gelegen hätten, sei das operative Ergebnis (EBIT) besser als prognostiziert ausgefallen. Positiv: TUI zeige sich optimistich für das so wichtige Sommer-Geschäft. "Die Perspektiven im Frühsommer 2021 stimmen mich für den Tourismus und für die TUI optimistisch. Sie sind deutlich besser als im ersten Pandemiejahr 2020", habe TUI-Chef Fritz Joussen am Mittwoch gegenüber Reuters gesagt. Nach einer Umfrage wollten 70% der Europäer verreisen und hätten zum Teil schon gebucht. Auch bei TUI seien die Neubuchungen zuletzt stark gestiegen. Im April hätten sich die wöchentlichen Neubuchungen verdoppelt. Der Buchungsbestand liege mit 2,6 Mio. 69% unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 zum gleichen Zeitpunkt.Die Umsätze von TUI würden zwar keine Urlaubsgefühle aufkommen lassen, sei seien jedoch letztlich Ausdruck der krassen Corona-Situation. Durchaus positiv würden die Verbesserungen auf der Kostenseite und die Liquiditätssituation erscheinen. Der große Hoffnungsträger sei aber das Sommer-Geschäft 2021. Auch "Der Aktionär" sei hierfür zuversichtlich, da sich die Reisebeschränkungen zusehends dank rückläufiger Corona-Zahlen lockern und die Reisesehnsucht der Menschen groß sei. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und auf höhere Kurse setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: