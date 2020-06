Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI hoffe, dass das Coronavirus nicht wieder zur erlebten "Lockdown-Power" zurückfinde. Eine "zweite Welle" wäre verheerend. Ab Anfang Juli wolle der Reisekonzern weitere Schritte Richtung "normaler Geschäftstätigkeit" einleiten. Das solle auch zu einem positiven Zufluss an "Working Capital" führen, habe die TUI AG mitgeteilt. Führe das die Aktie nach oben?Wie die Nachrichtenagentur Reuters heute mitgeteilt habe, würden kurzfristig verschiedene TUI-Standorte - darunter die Schweiz - ab Mitte Juni oder Anfang Juli wieder einige Destinationen anbieten. Auch in Deutschland, Belgien und den Niederlande gehe TUI wieder mit einem Angebot an den Start. Konkret plane der Konzern, ab Anfang Juli etwa die Hälfte der konzerneigenen Hotels wiederzueröffnen.TUI bezeichne die Aussichten für das Sommerprogramm 2021 als "vielversprechend", obwohl sich der Konzern in einer frühen Phase des Buchungszyklus befinde. Für das Winterprogramm 2020/21 würden die Buchungen in Großbritannien sechs Prozent über Vorjahr liegen, die Durchschnittspreise seien um fünf Prozent gestiegen.Auch das Kreuzfahrtgeschäft solle wieder Fahrt aufnehmen. TUI Cruises wolle den Betrieb noch im Sommer mit drei- bis viertägigen Kurzkreuzfahrten starten. Je nach Öffnung weiterer Häfen sollten dann zusätzlich längere Routen angeboten werden.TUI und der Reisemarkt seien nach wie vor im Würgegriff der Corona-Pandemie. Die Pläne des Konzerns zur Wiederaufnahme des Geschäfts seien schön und gut - wären aber schnell Makulatur, wenn es zu einer zweiten Infektionswelle komme.Vor diesem Hintergrund überwiegen die Risiken die Chancen: Die TUI-Aktie taugt - trotz des heutigen Kursanstiegs in einem freundlichen Gesamtmarkt - derzeit nicht als solides Investment, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2020)