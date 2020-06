Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,62 EUR -4,10% (10.06.2020, 10:34)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,64 EUR -4,21% (10.06.2020, 10:19)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Zuletzt habe TUI von der Fantasie profitiert, Touristen ab Mitte Juni zu vielen Destinationen der Welt bringen zu können. Nun sei die Bundesregierung nach Angaben von dpa-AFX entschlossen, am heutigen Mittwoch die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August zu verlängern. Das drücke auf die Stimmung und auf die TUI-Aktie.Mitbetroffen von dieser Regelung wäre die Türkei - ein bei Urlaubern populäres Sommerziel und damit für TUI eine umsatzstarke Destination, wo der Hannoveraner Konzern erstmal kaum Geld verdienen könne. Genauso würden im Grunde die beliebten nordafrikanischen Destinationen wie Ägypten, Marokko oder Tunesien ausscheiden - auch sie dürften aufgrund der Entscheidung der Bundesregierung eher wenig angeflogen werden. Sie wüden zu den 160 Ländern gehören, für die Reisewarnung nun zunächst pauschal bis Ende August verlängert werden solle. Gleichzeitig sollten alledings Ausnahmen für Ländern ermöglicht werden, die bestimmte "Corona-Kriterien" erfüllen würden."Der Aktionär" bleibe bei seiner kritischen Einschätzung gegenüber TUI. Angesichts der andauernden Corona-Krise und der damit einhergehenden Unsicherheiten für den Reisemarkt werde der Touristik-Konzern immer wieder mit neuen Tiefschlägen rechnen müssen. Die TUI-Aktie komme vor dem Hintergrund nicht als solides Langfristinvestment in Betracht, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: