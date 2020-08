XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Kreufahrt-Anbieter wie TUI würden förmlich nach guten Nachrichten lechzen. Und neue Hiobsbotschaften fürchte man deshalb umso mehr. Vor dem Hintergrund sei es für den weltweit größten Reiseveranstalter eigentlich ein Schlag ins Kontor, dass Norwegen nun TUI-Panomora-Fahrten durch die Fjorde verbiete. Die ersten Touren seien gerade erst absolviert gewesen. Die TUI-Aktie zeige sich aber unberührt und setze vielmehr ihren Aufwärtsfahrt fort. Das Papier könne seinen Höhenflug am Dienstag fortsetzen und notiere aktuell über der 4-Euro-Marke (zugleich die 38-Tage-Linie). Charttechnisch habe sich das Bild nun deutlich aufgehellt. Die nächste Widerstandszone liege im Bereich von 4,20 Euro.Aufgrund der unwägbaren Corona-Krise bleibe TUI in schwierigen Fahrwasser und es bestünden deshalb große Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Wie das zweite Quartal für TUI gelaufen sei, würden Anleger am kommenden Donnerstag erfahren. Sie sollten - trotz des jüngsten Kursanstiegs - erstmal nicht an Bord gehen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,735 EUR +4,48% (11.08.2020, 12:12)