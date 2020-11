Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

WKN TUI-Aktie:

Ticker-Symbol TUI-Aktie:

Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Dass marktwirtschaftliche Unternehmen den Konkurrenten keine Staatshilfen gönnen würden, sei im Grunde selbstredend. Und schon gar nicht, wenn einer davon der Platzhirsch sei - eine Position, die man selbst gerne innehätte. Entsprechend würden sich die jüngsten Aussagen von Rewe-Chef Lionel Souque interpretieren lassen, der insbesondere die Unterstützung der Regierung für den Touristik-Konzern und Marktführer TUI missbillige. Gegenüber dem "Manager-Magazin" habe der Boss des Handelskonzerns Rewe, zu dem auch DER Touristik gehöre, dass er die Staatshilfen für die Reiseanbieter TUI und FTI (Nummer 3) kritisch sehe. "Ich hoffe sehr, dass unsere Konkurrenten die erhaltenen Hilfen nach der Krise komplett zurückzahlen und der Staat nicht ein Auge zudrückt", so der Rewe-Boss.Er sei zwar "sehr dafür", so Souque, "dass man dabei hilft, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern". Man könne sich trotzdem darüber wundern, "dass der Staat mit TUI und FTI zwei Unternehmen unterstützt, die streng genommen keine deutschen Firmen sind". So sei TUI an der Londoner Börse zu Hause und habe einen russischen Milliardär als Ankeraktionär. FTI gehöre mittlerweile mehrheitlich einem ägyptischen Geschäftsmann. Hinter der DER Touristik hingegen "stehen 1800 mittelständische Unternehmer aus Deutschland". Sollten die Wettbewerber die staatlichen Hilfen nicht komplett zurückzahlen müssen, wäre das nach Ansicht des Rewe-Chefs "grob unfair".Dass Konkurrenten die staatlichen Hilfen für Marktführer TUI kritisieren würden, sei im Grunde sonnenklar. Eine TUI-Pleite würde die DER Touristik vermutlich auf den begehrten Platz an der Sonne hieven. TUI sei bereits von staatlicher Seite zweimal unter die Arme gegriffen worden - ein drittes Rettungspaket werde wohl (kurzfristig) folgen. So würden aktuell wohl hierzu Verhandlungen mit Merkel & Co laufen. "Der Aktionär" spekuliere auf eine mittelfristige Normalisierung der globalen Reiseaktiväten und meine, dass der weltweit größte Reisekonzern davon überproportional profitieren sollte. Ganz wichtig: Wer bei der Wette mitmache, sollte unbedingt einen Stoppkurs bei 3 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: