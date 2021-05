Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,902 EUR -0,91% (17.05.2021, 09:59)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,939 EUR +0,18% (17.05.2021, 09:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Reiseveranstalter wie TUI hätten darauf gehofft, jetzt sei es Realität. Die Bundesregierung habe die Reisewarnung für die Kanarischen Inseln aufgehoben. Damit zähle neben den Balearen eine weitere wichtige Urlaubsdestination in Spanien nicht mehr zu den Risikogebieten. Das könnte den Buchungen einen (weiteren) Schub geben - genauso der TUI-Aktie.Die Aufhebung der Reisewarnung sei erwartet worden, weil der Inzidenz-Wert der Inselgruppe nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums mit aktuell 41,9 Infizierten je 100.000 Einwohner seit sieben Tagen unter der kritischen Marke von 50 liege, ab der ein Land oder eine Region vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft werde und das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspreche. Hintergrund: Die Kanaren seien als Reiseziel wichtig für TUI. So habe diese Ganzjahres-Destination vor Corona mehr als zehn Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht.Faktisch ändere sich nach der am Donnerstag von der Bundesregierung geänderten Einreiseverordnung wenig. Denn nun müssten negativ auf Covid-19-Getestete sowie Geimpfte und Genesene nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet ohnehin nicht mehr in eine Quarantäne. Der Test sei bei einer Flugeinreise nach Deutschland vorgeschrieben.Aber es könne sein, dass nun bei Urlaubsinteressierten eine "psychologische Hemmschwelle" entfalle, wenn die Bundesregierung nicht mehr explizit in ihren Reisehinweisen vor den Kanaren warne, meine Finn Ackermann, Vertriebschef der spanischen Hotelkette Iberostar. Auch im Marketing könnte die Entscheidung helfen.Es sei eine gute Nachricht, dass die beliebten Destinationen Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura und Co das durchaus buchungshemmende Etikett "Reisewarnung" verloren hätten. So sei auf die atlantische Inselgruppe in der Vor-Corona-Zeit ein durchaus beträchtlicher Teil des Umsatzes entfallen.Kurzum: Anleger bleiben weiterhin an Bord und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2021)Mit Material von dpa-AFX