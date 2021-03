Börsenplätze TUI-Aktie:



4,229 EUR +0,64% (26.03.2021, 10:52)



4,237 EUR -0,31% (26.03.2021, 11:06)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Angela Merkel wolle insbesondere Mallorca-Reisen auf rechtlichem Wege unterbinden. Ob ihr das gelinge, sei fraglich. Die Bundeskanzlerin selbst habe am Donnerstagabend gesagt, dass sich die Beschränkung touristischer Auslandsreisen rechtlich schwierig gestalte. "Es gibt schon erhebliche juristische Bedenken. Die muss man erst nehmen", habe die CDU-Politikerin nach dem digitalen EU-Gipfel gesagt.Angesichts der hitzigen Diskussion über Urlaub auf Mallorca erwäge die Bundesregierung, Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland vorübergehend zu unterbinden. Merkel habe die zuständigen Ministerien gebeten, Möglichkeiten dafür zu prüfen. Sie könne dem Ergebnis nicht vorgreifen, habe die Kanzlerin gesagt. "Wir können uns nicht rechtswidrig verhalten. Und deshalb bin ich auf die wiederholte Prüfung gespannt."Nachdem Mallorca am 14. März von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen worden sei, hätten Urlaubsbuchungen für die Balearen-Insel geboomt. Inzwischen würden sich 8.000 bis 9.000 Urlauber dort aufhalten. Sie müssten aber ab Sonntag (28. März) vor der Rückreise in die Heimat einen Corona-Test machen und dürften nur im Falle eines negativen Ergebnisses im Flieger Platz nehmen. So stehe es in der Einreise-Verordnung, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn voraussichtlich noch heute verkünden wolle.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link