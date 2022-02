Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,426 EUR +4,13% (15.02.2022, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,422 EUR +4,58% (15.02.2022, 15:37)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (15.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie werde derzeit durch die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt und vor allem die Hoffnungen auf einen starken Sommer 2022 gestützt. Letztere würden zudem durch eine aktuelle Tourismusanalyse genährt. Die Reiselust der Corona-müden Menschen in Deutschland sei im dritten Pandemiejahr deutlich gestiegen."Bereits jetzt ist sich mehr als jeder zweite Deutsche (57 Prozent) sicher, dieses Jahr in den Urlaub zu fahren. Dieses entspricht 27 Prozent mehr als noch vor 12 Monaten", habe die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco am Dienstag berichtet."Die Bürger sind coronamüde und wollen nicht mehr rund um die Uhr mit der Pandemie konfrontiert werden. Sie sehnen sich nach Sonne, Strand und Meer, wollen wieder unterwegs sein und dabei möglichst die Unsicherheit daheimlassen", so der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Ulrich Reinhardt. "Die Chancen hierfür stehen gut und mit einer hohen Impfquote und weniger Infektionen werden auch Reisewarnungen und Einschränkungen zurückgehen."Nach einer Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) sei die Reiselust der Menschen zwar so groß wie seit langem nicht. Allerdings würden nach Einschätzung der FUR die Unwägbarkeiten der Pandemie die Umsetzung mancher Reiseträume bremsen. Die Nachfrage dürfte auch im laufenden Jahr geringer ausfallen als im Vergleich zur Vor-Coronazeit. Ausgegangen werde von etwa 60 Millionen Urlaubsreisen der Menschen hierzulande und damit etwa 10 Millionen mehr als 2021.Die TUI-Aktie gewinne am Dienstag rund vier Prozent auf 3,41 Euro. Die nächste große Hürde warte in Form des Verlaufshochs bei 3,66 Euro. Werde dieses überwunden, sei der Weg bis zur Vier-Euro-Marke frei.TUI befinde sich zwar in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Dennoch bestehe die Gefahr eines Doppel-Tops. Erst bei Kursen jenseits der 3,66 Euro können Trader auf höhere Kurse spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)Mit Material von dpa-AfX