Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,10 EUR +1,23% (28.04.2021, 14:08)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,092 EUR +1,64% (28.04.2021, 13:54)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI mache beim wichtigen Thema "Digitalisierung" zunehmend ernst. So verkaufe der Hannoveraner Reisekonzern jetzt auch Touren und Aktivitäten über das Online-Reiseportal Trivago. Eine ähnliche Kooperation habe die Tochter TUI-Musement bereits vor einiger Zeit mit dem Dienstleister Booking.com geschlossen.Hintergrund: Bereits vor der Corona-Krise habe TUI mit dem Kauf der Aktivitäten-Vermarktungsplattform Musement unterstrichen, dass man an den Einnahmen durch die Aktivitäten von Kunden am Urlaubsort künftig stärker partizipieren wolle. Der Markt habe mit einem geschätzten weltweiten Volumen von rund 170 Mrd. Euro vor Beginn der Krise als großer Hoffnungsträger gegolten. Experten würden glauben, dass dieses Geschäft nach der Corona-Krise wieder schnell Fahrt aufnehmen werde.Die Bedeutung dieses Segments sei hoch, wie Frank Schäfer von Accenture gegenüber dem "Handelsblatt" erklärt habe: "Die Menschen wollen ein individuelles Reiseerlebnis. Das, was die Branche allgemein als 'Destination Services' bezeichnet, ist eine Möglichkeit für die Reiseunternehmen, aus einer Pauschalreise eine Art Individualreise zu machen", habe er gesagt. Dieses Geschäft habe höhere Margen als die anderen Bereiche und werde stark wachsen.Für TUI habe eine starke Präsenz im Geschäft mit den Ausflügen vor Ort gleich mehrere Vorteile. Das Unternehmen bekomme auf diese Weise Zugang zu Kunden, die ihre Reise bisher nicht bei den Hannoveranern gebucht hätten. Auch seien die Unternehmungen vor Ort wichtig für die Treue der Kunden. "Es ist bewiesen, dass diejenigen, die etwas erleben, loyaler sind, also wiederkommen", habe TUI-Musement-Chef David Schelp dem "Handelsblatt" gesagt.TUI gehe den richtigen Weg. Die Hannoveraner würden zunehmend "digitaler" und versuchen zudem, margenstarke Geschäftsfelder zukünftig stärker auszuschöpfen. Auch das charttechnische Bild der TUI-Aktie mache Laune. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.