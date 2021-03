Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,154 EUR -5,51% (25.03.2021, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,145 EUR -5,17% (25.03.2021, 14:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern leide trotz der jüngsten Mallorca-Öffnung unter den gestiegenen Corona-Zahlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel rate zwar nicht mehr von Urlaubsreisen für das ganze Jahr ab, lasse allerdings wohl rechtliche Schritte prüfen, um doch noch einen Oster-Ansturm der Deutschen auf Mallorca zu verhindern. Derweil habe TUI eine digitale Hautversammlung abgehalten. Die Reduzierung der Sommer-Kapazitäten drücke auf die TUI-Aktie, die sich gestern noch habe erholen können.Konkret: "In den inzwischen zwölf Monaten der Krise konnten wir nur etwa 2,5 Millionen Kunden in den Urlaub bringen und damit nur etwa 10 Prozent eines normalen Jahres", habe Vorstandschef Fritz Joussen am Donnerstag in der digitalen Hauptversammlung gesagt.Langfristig sehe der Reiseveranstalter unverändert gute Perspektiven. So stimme die Nachfrage zur Sommersaison 2021 zuversichtlich. Das sei bei den bisherigen Öffnungen zu sehen gewesen, wenn gewisse Korridore geöffnet worden seien. Die Politik müsse mit Impfungen und Tests nun die Bedingungen für sichere Reisen schaffen, so Jousen.Bisher habe der Hannoveraner Konzern einschließlich Umbuchungen und Gutschein-Einlösungen 2,8 Mio.Gäste für den Sommer in den Büchern. Das seien rund 60% weniger als zur selben Zeit im Jahr 2019, vor der Corona-Krise. Die Gesamtkapazitäten für die Hauptreise-Monate im Sommer ab Juli 2021 seien nun aber von 80 auf 75% im Vergleich zu 2019 reduziert worden.Die Reduzierung der Sommer-Kapazitäten von 80 auf 75% des Vor-Corona-Niveaus scheine den Anlegern nicht zu gefallen. Auch die Tatsache, dass Merkel rechtliche Schritte prüfen lasse, um Mallorca-Oster-Urlaube noch kurzfristig zu verbieten, drücke zusätzlich auf die TUI-Aktie. Der Kurs notiere damit erneut unter der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 4,42 Euro verlaufe. "Der Aktionär" sei dennoch optimistisch, dass im Sommer Reisen im größeren Stil möglich sein würden und TUI damit ein starkes Comeback gelinge. Und: Investierte Anleger sollten unbedingt den Stopp bei 3,60 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)