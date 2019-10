XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Ferienflieger Condor werde den Winter über mit einem staatlichen Kredit über 380 Mio. Euro in der Luft gehalten. Nach der Zustimmung aus Brüssel habe am Montag die heiße Phase zur Rettung der 1955 gegründeten Gesellschaft begonnen. Es gehe dabei auch um das Vertrauen der Verbraucher. Mit dem nun genehmigten Kredit sei die Gesellschaft zunächst wieder flüssig und könne sich auf die Investorensuche konzentrieren.Die TUI-Aktie habe im Zuge der Thomas-Cook-Pleite zuletzt deutlich zulegen können. Dem Papier des deutschen Reisekonzerns sei der Sprung über die 200-Tage-Linie und damit ein Kaufsignal gleungen. Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, sollten aber die Probleme, die es derzeit im Luftverkehr gebe und auch den Brexit nicht außer Acht lassen. Deswegen gelte: Positionen mit Stopp absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: