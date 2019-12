Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,505 EUR -0,26% (18.12.2019, 08:54)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,55 EUR -2,37% (17.12.2019, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die massiven Probleme mit den Boeing-Maschinen des Typs 737 Max hätten der TUI zuletzt gleiche mehrere Quartalsergebnisse verhagelt. In dieser Woche habe es die nächste schlechte Nachricht vom US-Flugzeugbauer gegeben. Der größte Touristikkonzern der Welt zeige sich aber gelassen und beruhige die Anleger. Der angekündigte Produktionsstopp des Unglücksfliegers Boeing 737 Max führe nach Angaben von Tuifly nicht zu Flugausfällen bei der Airline. Boeings Entscheidung habe "keinerlei Auswirkungen auf die Tuifly", wenn es bei einem vorübergehenden Stopp bleibe, habe Sprecher Aage Dünhaupt gesagt.Dennoch treffe die Hängepartie um die 737 Max das Unternehmen: Weil TUI 15 Flugzeuge des Typs bereits in der Flotte habe, hätten im vergangenen Geschäftsjahr Ersatzmaschinen gemietet werden müssen. Der Gewinn des TUI-Konzerns im Geschäftsjahr 2019 sei dadurch um knapp 43% zurückgegangen. Für 2020 rechne der Konzern mit Kosten von 130 Mio. Euro, falls die 737 Max bis Ende April wieder fliegen dürfe. Sollte das Flugverbot länger dauern, werden zusätzliche Kosten von 220 bis 270 Mio. Euro erwartet."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung. Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten bei der günstig bewerteten TUI-Aktie weiterhin einsteigen. Der Stoppkurs sollte bei 9,70 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: