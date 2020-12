Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.12.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).TUI habe den Geschäftsbericht für das insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte schwer von der Corona-Pandemie belastete Geschäftsjahr 2019/20 (Oktober bis September) präsentiert. Der Konzernumsatz habe mit EUR 7,944 Mrd. um 58% unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Gästezahl sei mit 8,1 Mio. um 62% gefallen. Seit Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs seien gut 2 Mio. Kunden mit dem TUI-Konzern verreist. Der operative Verlust (bereinigtes EBIT) habe sich auf EUR 3,033 Mrd. nach einem Gewinn im Vorjahr von EUR 893 Mio. belaufen. Der Konzernverlust nach Anteilen Dritter habe sich auf EUR 3,148 Mrd. nach einem Gewinn im durch die Boeing-Krise stark belasteten Vorjahr von EUR 416 Mio. summiert. Dies habe einem Ergebnis je Aktie von EUR -5,34 entsprochen (Vj.: EUR 0,71). Zum 30. November hätten sich die liquiden Mittel inklusive des 3. Stabilisierungspaketes über EUR 1,8 Mrd., das noch unter diversen Genehmigungsvorbehalten stehe, auf EUR 2,5 Mrd.(Pro-forma) belaufen. Angesichts der fortbestehenden Pandemiesituation sehe sich TUI weiterhin nicht in der Lage, eine konkrete Prognose abzugeben.Die Gesamtsituation bleibe für TUI weiterhin äußerst herausfordernd. Sehr hohe Infektionszahlen und damit verbunden zu erwartende weitere Einschränkungen dürften zumindest die laufende Wintersaison stark belasten. Im weiteren Jahresverlauf könnte die Verfügbarkeit von Impfstoffen die Situation sukzessive entspannen. Ohne Einschränkungen dürfte aber auch der kommende Sommer noch nicht verlaufen. Um bis dahin durchzuhalten, werde das 3. Stabilisierungspaket benötigt, dessen Genehmigung aber noch nicht als Selbstverständlichkeit abgetan werden könne. Auch wenn die Buchungslage für das Sommergeschäft 2021 recht vielversprechend sei, dürfte aufgrund einer Vielzahl von Umbuchungen aus dem Corona-Sommer 2020 für viele Reisen das Geld bereits (teilweise) vereinnahmt sein, d.h. die Mittelzuflüsse würden geringer als üblich ausfallen."Echte" Neubuchungen würden derzeit aufgrund der hohen Unsicherheitsfaktoren oftmals kurzfristig erfolgen. Nichtsdestotrotz werde TUI profitieren, wenn die Lockdowns ein Ende hätten und die Zielgebiete wieder überwiegend offen seien, denn die Sehnsucht nach Reisen sei groß. Wann das aber sein werde, hänge von der Verbreitung der Impfstoffe und deren Akzeptanz sowie der Verfügbarkeit von Schnelltests ab. Und hier seien durchaus Rückschläge möglich. Auch im Geschäftsjahr 2020/21 kalkuliere der Analyst mit einem negativen Ergebnis, wenngleich nicht mehr ganz so drastisch, wie im abgeschlossenen Geschäftsjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TUI AG": Keine vorhanden.