Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der weltweit größte Touristik-Konzern hoffe darauf, dass die Kanaren von der Bundesregierung sozusagen enttabuisiert würden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liege offenbar seit einiger Zeit unter dem ominösen Wert von 50, berichte die fvw. Die Bundesregierung könnte somit kurzfristig die Reisewarnung streichen - womöglich noch heute.Für TUI wäre die Öffnung der Kanaren immerhin ein (kleiner) Schritt, der v.a. Geld in die klammen Kassen spülen würde. So sei die Inselgruppe im Atlantik gerade in den Wintermonaten eine beliebte Destination. Ungeachtet dessen bleibe die Situation für den Reiseveranstalter problematisch. Anleger sollten Touristik-Werte derzeit besser meiden und sich vielmehr auf aussichtsreichere Titel fokussieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,15 EUR -5,15% (21.10.2020, 20:02)