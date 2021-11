XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,785 EUR +0,65% (02.11.2021, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,785 EUR +0,47% (02.11.2021, 12:50)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.(03.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie zu Wochenbeginn an der wichtigen 3-Euro-Marke gescheitert sei, sei es am Dienstag zum Handelsende unter die Unterstützung von 2,80 Euro gegangen. An dieser Marke hänge das Papier des Reiseveranstalters aktuell fest. Auch eine aktuelle positive Analysteneinschätzung verleihe der TUI-Aktie heute keinen frischen Aufwind.Konkret habe die Bank of America (BoA) das Covering der TUI-Aktie mit einem "buy"-Rating nebst Kursziel von 300 GBP (3,54 Euro) wieder aufgenommen. Nach der Vorgabe hätte das Papier, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, mehr als 26% Luft nach oben. TUI gehöre zu den am besten positionierten Unternehmen für die Wiedereröffnung und profitiere von der aufgestauten Urlaubsnachfrage - gerade mit Blick auf den kommenden Sommer. Für 2022 sei der Hannoveraner Konzern zudem "mit ausreichend Liquidität" ausgestattet. Und: TUI werde aus Sicht der BoA nach den Schließungen schlanker und scheine auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein.Die TUI-Aktie könne am Mittwoch nicht von dem positiven Analysten-Votum profitieren und pendele um ihren Vortagesschluss.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: