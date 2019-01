Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

WKN TUI-Aktie:

Ticker-Symbol TUI-Aktie:

Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe 2018 kräftig Federn lassen müssen. Dies habe weniger an der Geschäftsentwicklung des Touristikriesen gelegen, sondern an den teilweise desaströsen Zahlen des Hauptkonkurrenten Thomas Cook, wodurch die TUI-Aktie in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Dies eröffne mutigen Anlegern gute Chancen.Trotz der günstigen Bewertung und der guten Perspektiven sei es in den letzten Monaten mit dem Aktienkurs des Hannoveraner Konzerns stetig nach unten gegangen. Nichtsdestotrotz müsse sich letztlich irgendwann auch die TUI-Aktie aus diesem Abwärtssog befreien. Aktuell stünden die Chancen gut, dass bei 12 Euro ein Boden ausgebildet worden sei. Mutige Anleger könnten sich daher wieder positionieren, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2019)