Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI: Mehrgeschäft dank Thomas-Cook-Pleite - AktienanalyseDiese Woche veröffentlichte die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) Zahlen für das im September abgelaufene Geschäftsjahr 2019, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Während der Umsatz um 2,7% auf 18,9 Mrd. Euro zugelegt habe, sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (bereinigtes EBITA) um 25,6% auf 893 Mio. Euro eingebrochen. Der weltgrößte Reisekonzern habe in den letzten zwölf Monaten vor allem unter dem im März, nach zwei katastrophalen Abstürzen, verhängten Flugverbot für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX gelitten. TUI habe insgesamt 15 dieser Flugzeugmodelle im Einsatz und war somit gezwungen, Ersatzmaschinen zu ordern. Die Kosten, die durch dieses Verbot letztendlich entstanden seien, hätten rund 293 Mio. Euro betragen. Sollte das Startverbot auch im nächsten Jahr Bestand haben, rechne der Konzern mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 220 Mio. bis 270 Mio. Euro.Während es in der Luft Probleme gegeben habe, sei das Geschäft im Wasser umso besser gelaufen. Trotz der aktuellen Klimadebatte habe TUI 2019 deutliche Zuwächse im Segment Kreuzfahrten verbuchen können. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz um 7,3% auf 965,8 Mio. Euro und das bereinigte EBITA um 13,0% auf 366,0 Mio. Euro geklettert. Der Urlaub auf dem Wasser erfreue sich großer Beliebtheit. Laut der deutschen Vertretung des internationalen Kreuzfahrtverbands Cruise Lines International Association (CLIA) sei das Passagieraufkommen in Deutschland in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17% auf knapp über 1 Million gestiegen. Für das ganze Jahr würden rund 2,5 Mio. Passagiere erwartet. Damit das Wachstum auch in den nächsten Jahren anhalte, sollten die Ozeanriesen nach und nach umweltfreundlicher werden. Hierfür werde vor allem in Technologien wie Abgasreinigungssysteme, Katalysatoren und Filter sowie neue Antriebskonzepte investiert.Aber auch andere Bereiche würden kräftig wachsen. So erwarte TUI ein Rekordjahr für den Wintertourismus. Deutschlands größter Wintersport-Reiseveranstalter habe sein Portfolio weiter ausgebaut und biete aktuell laut eigenen Angaben rund 1.000 Hotels sowie 23.000 Ferienhäuser und Apartments in 70 Skigebieten und 28 Ländern an. Bereits Anfang Dezember hätten die Buchungszahlen für die Alpendestinationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien über den Vorjahreszahlen gelegen.Weiteres Wachstum solle die Digitalstrategie von TUI bringen. Der Fokus des Programms "TUI 2022" liege auf der Erschließung neuer Märkte. Konzernchef Friedrich Joussen sehe vor allem in dem Geschäft mit Ausflügen und anderen Urlaubserlebnissen Potenzial. Den dazugehörigen Markt schätze er weltweit auf rund 150 Mrd. Euro. Mit Hilfe von Big Data und entsprechenden Algorithmen will TUI in Zukunft den Kunden auf Basis der jeweiligen Präferenzen individuelle Angebote bieten, so die Analysten der DZ BANK. (Veröffentlicht am 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link