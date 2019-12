Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die jüngste Erholung der TUI-Aktie sei in dieser Woche wieder etwas ins Stocken geraten. Darüber hinaus sei das Papier des europäischen Marktführers im vorbörslichen Handel unter Druck geraten. Der Grund hierfür sei ein pessimistischer Analystenkommentar aus dem Hause Berenberg. So hätten die Experten des Analysehauses die TUI-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft. Zudem sei das Kursziel von 1.200 auf 950 Britische Pence (umgerechnet 11,18 Euro) gesenkt worden. Berenberg sehe es als "strategischen Fehler" an, dass TUI nun verstärkt in anderen Bereichen wie dem Geschäft mit Langstreckenflügen wachsen wolle. Stattdessen sollte sich der Reisekonzern nach Ansicht der Analysten eher auf die bestehenden Kernbereiche fokussieren.Es dürfte in der Tat spannend werden, wie sich die geplante Expansion in neue Geschäftsfelder auf das Konzernergebnis auswirken werde. Allerdings habe es das Team vom Vorstandschef Fritz Joussen bereits in der Vergangenheit stets verstanden, in kontinuierlichen Schritten und nicht überstürzt zu wachsen. Die Perspektiven für den Reiseriesen seien daher nach wie vor gut. Die günstig bewertete TUI-Aktie bleibe weiterhin ein Kauf (Stopp: 9,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze TUI-Aktie: