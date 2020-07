Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie komme nicht vom Fleck. Nachdem sich der Titel in den vergangenen Tagen immer mal wieder etwas von der 4-Euro-Marke habe entfernen können, gehe der Kampf um diese psychologisch wichtige Marke in die nächste Runde. Ein Ausbruch nach oben dürfte zumindest heute nicht gelingen - der aktuelle Newsflow habe nicht die Substanz, um dem Papier einen Schub zu geben.Der weltweit größte Reiseveranstalter wolle seine Kunden in der Corona-Krise mit einer kostenlosen Covid-Versicherung zum Reisen ermutigen. Das habe TUI-Deutschlandchef Marek Andryszak in einem Interview mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Freitagausgabe) angekündigt. Bereits am Dienstag habe TUI-England britischen Urlaubern, die im Ausland positiv auf Coronaviren getestet würden, dasselbe Versprechen gegeben.Das Angebot, für das Europas größter Reisekonzern mit der Axa-Versicherung zusammenarbeite, gelte für alle Pauschalreisen in diesem Jahr, die ab diesem Sonnabend gestartet seien. Wer im Urlaub Corona-Symptome habe, könnte virtuell einen deutschsprachigen Arzt kontaktieren und vor Ort einen Corona-Test machen. Die Versicherung übernehme die Kosten, wenn Reisende wegen Covid-19 und einer Quarantäne länger am Urlaubsort bleiben müssten.Wie stark und ob Menschen dieses Angebot wahrnehmen würden, sei indes fraglich. Gesundheit habe im kollektiven Bewusstsein - trotz der vielzitierten Vollkasko-Mentalität der Deutschen - einen höheren Stellenwert als Geld. Hinzu komme, dass aktuell die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Corona-Welle gestiegen sei. Erhöhte Fallzahlen in vielen Ländern rund um den Globus würden diese Ängste schüren - in Teilen der USA und in Israel seien sogar bereits verschärfte Schutz- und Lockdown-Maßnahmen eingeleitet worden.Für TUI seien das (weitere) schlechte Nachrichten. Die Hoffnung auf ein Comeback des Tourismus schwäche sich zusehends ab. Ob das Angebot, Reisenden im Falle einer Corona-Erkrankung die Kosten zu erstatten, in einem signifikanten Maße genutzt werde, bleibe abzuwarten.Anleger sollten sich angesichts der coronabedingten Risiken derzeit weder auf der Long- noch auf der Shortseite positionieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)