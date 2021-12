Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (03.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am kommenden Mittwoch werde TUI seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal per Ende September vorlegen. Laut Daten der Marktforscher von Travel Data & Analytics (TDA) sei der Sommer im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 alles andere als berauschend gewesen. Und auch der aktuelle Buchungstrend sei negativ - keine guten Aussichten für die TUI-Aktie.Laut TDA habe die gesamte Reisebranche in vergangenen Sommer nicht einmal die Hälfte des Umsatzes erzielt, der im entsprechenden Vor-Corona-Zeitraum 2019 an Urlaubsreisen habe realisiert werden können - konkret stehe ein Minus von 54 Prozent zu Buche, habe jüngst der ReiseVor9-Newsletter berichtet. Insgesamt weise das Touristikjahr 2020/21 (November 2020 bis Oktober 2021) Erlöseinbußen in Höhe von rund 70 Prozent auf. Auch die vergangene Wintersaison, die unter dem zweiten Lockdown und massiven Reisebeschränkungen gelitten habe, habe zu diesen wenig erfreulichen Zahlen beigetragen.Auch der Blick nach vorn macht keine Laune: Die neue Wintersaison hatte zwar bei den Oktober-Buchungen Fahrt aufgenommen, doch laut TDA-Daten ist in den ersten beiden November-Wochen bei den Neubuchungen bereits wieder eine Trendumkehr zum Negativen auszumachen.Und: Diese Daten seien vor dem Auftreten der Omikron-Variante ausgewertet worden. Genauso hätten die in den letzten beiden Wochen des vergangenen Monats gestiegen Corona-Inzidenzen noch keinen Niederschlag gefunden. Zuletzt habe es seitens des Deutschen Reiseverbands geheißen, dass viele Kunden einen Rückzieher machen würden und die Branche wieder verstärkt mit Stornierungen zu kämpfen habe.Die TDA-Daten würden die Entwicklung innerhalb der kompletten Reisebranche aufzeigen und seien daher eine Art Indikation. Wie bei TUI das Sommerquartal im Detail gelaufen sei und wie Konzern-Boss Fritz Joussen die weiteren Aussichten beurteile, würden Anleger am kommenden Mittwoch, 8. Dezember, erfahren.Aus Sicht des "Aktionär" ist das Papier des Reiseveranstalters weiterhin kein Kauf, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 03.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link