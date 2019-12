Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.In den vergangenen Handelswochen sei die Aktie von TUI nach der Insolvenz des langjährigen Rivalen Thomas Cook stark gelaufen. Im heutigen Handel deute sich allerdings eine Fortsetzung der jüngst eingeläuteten Konsolidierung. Denn die Anteile des Reiseriesen würden nun auch Gegenwind vonseiten der Analysten erhalten.So hätten die Experten von Bernstein Research die TUI-Papiere erneut näher unter die Lupe genommen. Dabei sei die Aktie von "outperform" auf "market perform" abgestuft worden. Das Kursziel sei allerdings weiterhin bei 14,00 Euro belassen worden, was knapp 12% über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag liege.In der Vorwoche hätten bereits die Experten von Exane BNP Paribas ihre Kaufempfehlung gestrichen. Nun würden die TUI-Titel nur noch mit "neutral" eingestuft.Auch "Der Aktionär" bleibe für die TUI-Aktie positiv gestimmt. Die Perspektiven für den Reiseriesen seien gut, die Bewertung sei günstig und das Chartbild aussichtsreich. Anleger können daher weiterhin zugreifen (Stopp: 9,70 Euro): Mutige Anleger setzen auch auf den Schein des Real-Depots, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.