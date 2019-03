XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,726 EUR +0,79% (20.03.2019, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,748 EUR +0,54% (20.03.2019, 11:41)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Im Zuge der Gewinnwarnung im Februar sei es mit der Dividendenperle wie an der Schnur gezogen nach unten gegangen. Gerade dieser rasche Kursverfall biete aber der TUI-Aktie, die aktuell relativ erfolgreich an der Bodenbildung arbeite, wiederum eine große Chance. Denn dadurch sei ein interessantes Chartbild entstanden. So gebe es zwischen 11 und 13,20 Euro (dem Niveau, auf dem die Aktie am Tag der überraschenden Gewinnwarnung notiert habe) eigentlich keinen wirklich ernstzunehmenden Widerstand. Sollte es der TUI-Aktie also gelingen, die eher kleineren Widerstände bei 10 Euro, 10,16 Euro und 11 Euro aus dem Weg zu räumen, so wäre das Aufwärtspotenzial - zumindest rein charttechnisch betrachtet - wirklich groß. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau wären also satte 35% drin, sollte es der TUI-Aktie in den kommenden Monaten wirklich gelingen, bis 13,20 Euro klettern zu können.Anleger müssten aber auch bedenken, dass es bei der TUI-Aktie auch relativ schnell wieder in die andere Richtung gehen könnte. Sollte z.B. der Unterstützungsbereich zwischen 8,50 und 8,70 Euro reißen, liege der nächste Support erst wieder bei 7,46 Euro. Zudem bleibe das Umfeld für den deutschen Reisekonzern natürlich rau.Für konservative Anleger bleibt die TUI-Aktie trotz der hohen Dividende (die allerdings erst wieder im Februar 2020 ausgeschüttet wird) eher ungeeignet. Mutige Anleger können allerdings darüber nachdenken, allmählich wieder erste Positionen aufzubauen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: