Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mallorca sei die Lieblings-Destination der Deutschen. Kein Wunder, dass Reiseveranstalter und -verbände der Politik gehörig Druck machen würden, Lockerungen bei den Reisebeschränkungen vorzunehmen - gerade mit Blick auf die bevorstehenden Osterferien. Nach Marktführer TUI und dem Deutschen Reiseverband (DRV) blase jetzt mit Alltours ein weiterer stark auf Mallorca engagierter Player ins gleiche Horn.Alltours-Chef Willi Verhouven habe jüngst erklärt, dass ein negativer Test als Bedingung für alle Flugreisen nach Mallorca gelten müsse, wie der ReiseVor9-Newsletter berichte. Das beinhalte ausdrücklich auch alle innerspanischen Flüge. Als Inseln hätten die Balearen mit Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera "beste Voraussetzungen für entsprechende Kontrollen", habe der Inhaber des Düsseldorfer Veranstalters gesagt, der auf Mallorca 22 Hotels seiner Marke Allsun betreibe.Im letzten Sommer habe die Politik noch den Fehler gemacht, innerspanische Fluggäste nicht auf Corona zu testen - nicht einmal Reisende aus den damaligen Corona-Hotspots Madrid und Barcelona, kritisiere Verhuven. "Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen."Die Balearen und vor allem Mallorca seien als umsatzstarkes Reiseziel für die Reise-Veranstalter wie TUI sehr wichtig. So seien im Vor-Corona-Jahr 2019 insgesamt rund fünf Millionen Deutsche auf den Balearen gewesen. Aktuell sei das "17. Bundesland" noch mit einer Reisewarnung durch das Auswärtige Amt belegt. Die Reiseveranstalter hätten allerdings berechtigte Hoffnungen, dass diese noch vor Ostern aufgehoben werde. So liege die dortige Sieben-Tages-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen schon seit Wochen unter der dafür relevanten Marke von 50 und auch unter der hierzulande als Zielwert vorgegebenen Marke von 35.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link