Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Zum Start der griechischen Tourismussaison 2021 habe TUI sein Geschäft in dem Land wieder aufgenommen. Am Freitagvormittag sollten die ersten Maschinen mit Inselurlaubern aus Deutschland auf Kreta ankommen. Schon am Donnerstag seien Kunden des Hannoveraner Reise-Konzerns dort gelandet, um nun mit der "Mein Schiff 5" zu einer Kreuzfahrt aufzubrechen.Am Samstag würden die Griechen den offiziellen Auftakt in der Touristik machen. TUI habe in dem wichtigen Zielland mehr als ein halbes Jahr pausieren müssen. Grund sei - wie in vielen anderen Urlaubsgebieten - die schwierige Corona-Lage gewesen. Zuletzt habe sich die Situation auch in Griechenland jedoch spürbar verbessert.TUI-Finanzchef Sebastian Ebel habe von einem "weiteren Meilenstein" gesprochen, nachdem die Hannoveraner bereits für die Balearen und die Algarve wieder schrittweise Flüge angeboten und Hotels geöffnet hätten. Hintergrund: Die griechischen Destinationen hätten in der Vor-Corona-Zeit einen Umsatzanteil von mehr als 10%. Ab dem Wochenende sollten u.a. auch Verbindungen auf griechische Inseln wie Kos, Korfu und Rhodos bedient werden. Nötig für die Einreise nach Griechenland sei für Urlauber laut TUI ein negativer PCR-Test, der nicht älter als drei Tage sei, oder der Nachweis der vollständigen Impfung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link