Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,00 EUR -30,20% (16.03.2020, 09:12)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,023 EUR (13.03.2020)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI kassiere seine erst am 11. Februar veröffentlichte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Touristik- und Reisekonzern habe eigenen Angaben zufolge den "größten Teil der operativen Geschäftstätigkeit eingestellt". Auch weil keine Prognose möglich sei und kaum Geld reinkomme, beantrage das Unternehmen zudem Staatsgarantien.TUI habe "in Übereinstimmung mit der Vorgabe der jeweiligen Regierungen beschlossen, den größten Teil aller Reiseaktivitäten, einschließlich Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Hotelbetrieb, bis aufweiteres auszusetzen." Kurzum: TUI habe den Großteil seiner operativen Geschäftstätigkeit aufgrund der globalen Coronavirus-Pandemie eingestellt.Angesichts dieser Situation habe der Vorstand heute beschlossen, die am 11. Februar 2020 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückzuziehen. Darüber hinaus sehe der Vorstand unter den gegenwärtigen Umständen auch davon ab, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben.TUI nenne im Rahmen der Mitteilung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag veröffentlicht worden sei, auch die Höhe der verfügbaren Finanzmittel und verfügbare Kreditfazilitäten mit ca. 1,4 Milliarden Euro, wobei vor Covid-19 die bisherige Entwicklung seit Geschäftsjahresbeginn den Erwartungen entsprochen habe.Die TUI-Aktie habe sich zuletzt im Wert gedrittelt, sei eines der am stärksten gebeutelten Papiere auf dem Frankfurter Parkett. Die Streichung der Gewinnprognose komme kein Stück überraschend. Die Inanspruchnahme staatlicher Hilfe ebenso wenig. Dennoch dürfte den Aktionären am Montag ein weiterer turbulenter Handelstag bevorstehen.Anleger halten sich weiterhin fern von der TUI-Aktie, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)