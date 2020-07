Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Angesichts weltweit steigender Neuerkrankungen rücke das Thema "Corona" wieder zunehmend in den Vordergrund von Wirtschaft und Politik. Letzere bemühe sich selbstredend um Vertrauen, Sicherheit und Kontrolle. So sollten verpflichtende Corona-Test für Urlaubsrückkehrer an allen deutsche Flughäfen demnächst Standard werden. Der Tourismus-Beauftrage der Bundesregierung, Thomas Bareiß, gehe sogar noch einen Schritt weiter. Konkret appelliere Bareiß an Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten, sich auch wirklich auf das Coronavirus testen zu lassen.Zu der Risiko-Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) würden aktuell Länder wie Ägypten, die USA, Russland und die Türkei gehören. Beliebte Urlaubsziele wie Italien oder Österreich stünden derzeit nicht auf der Liste. Zentrales Kriterium sei, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe.Die TUI-Aktie, die sich von ihrem coronabedingten Sinkflug zuletzt habe erholen können, pendele aktuell um die Null-Linie im Bereich von 3,50 Euro. Nach unten liege im Bereich von 3,30 Euro eine Unterstützung. Nach oben würde sich das charttechnische Bild erst ein wenig aufhellen, wenn die 21-Tage-Linie bei 3,99 Euro überwunden werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link