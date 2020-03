Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,222 EUR -3,39% (13.03.2020, 15:37)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,14 EUR -5,18% (13.03.2020, 15:22)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe nur in dieser Handelswoche knapp ein Drittel an Wert verloren. Auch heute sei es zunächst bergab gegangen, mittlerweile notiere der Titel leicht im Plus. Der deutsche Reisekonzern erhöhe indes wegen der Coronavirus-Krise weiter seine Vorsichtsmaßnahmen und drücke die Ausgaben für nicht unbedingt nötige Projekte. Man sei mit Hoteliers weltweit in Kontakt und "prüfe sorgfältig alle Optionen des Kapazitätsmanagements", habe es am Freitag aus der TUI-Zentrale in Hannover geheißen. Ziel sei es, die Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft für TUI und die Partnerbetriebe "so gering wie möglich zu halten".Die Bewertung der TUI-Aktie sei mittlerweile fast schon aberwitzig günstig. Doch aktuell herrsche eben an den Märkten einfach Panik, weshalb Anleger jetzt vorerst nicht ins fallende Messer greifen sollten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: