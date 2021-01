(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol Deutschland: TUI1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Auf Hoffnung folge Ernüchterung: Die Corona-Krise habe die Reisebranche zunächst weiter fest im Griff. Das Ostergeschäft dürfte weitgehend ausfallen und das Sommergeschäft mit Pauschalreisen komme nur zögerlich Schwung. Viele Sonnenhungrige würden ihre Urlaubsplanung angesichts von Reisebeschränkungen und der Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie vorerst auf Eis legen."Eine große Reisewelle an Ostern werden wir vermutlich nicht sehen", berichte Norbert Fiebig, Präsident des Reiseverbandes DRV. Das gelte nach Einschätzung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) auch für Ziele in Deutschland: "Für die Osterzeit und bis in den Mai hinein ist laut vieler Gastgeber eine teilweise große Zurückhaltung bei den Buchungen erkennbar."Dabei sei die Reiselust Umfragen zufolge gewachsen. Nach der jüngsten Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) würde eine große Mehrheit der Bundesbürger im Frühjahr oder Sommer gerne in den Urlaub fahren. Es gebe aber noch viel Unsicherheit und viele Bedenken. Das bekomme die Branche zu spüren.Seit der Ankündigung erster Impfstoffe würden die Buchungen für Sommer anziehen - allerdings noch auf niedrigem Niveau. Nach Auswertungen von Travel Data + Analytics (TDA) habe der Umsatz mit Vorausbuchungen für Pauschalreisen für diesem Sommer Ende Dezember zusammengerechnet um 68 Prozent unter dem noch von der Corona-Pandemie unbeeinflussten Vorjahreszeitraum gelegen.FTI-Group-Geschäftsführer Ralph Schiller sei sogar zuversichtlich, "dass Urlaub in vielen Ländern ab Frühjahr oder spätestens Sommer 2021 ohne größere Einschränkungen wieder möglich sein wird". Veranstalter würden versuchen das Geschäft mit der Möglichkeit kostenloser Umbuchungen oder Stornierungen anzuschieben. Dabei würden "nach Freigabe" wahrscheinlich vor allem zunächst Ziele im Inland oder nahen Ausland Deutschlands angesteuert.TUI-Manager Andryszak weise darauf hin, dass der Branchenprimus vor allem wegen der wohl erst später begehrten Fernziele mit bis zu 20 Prozent weniger Flugreisen im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Krise plane. "In den Ferien im Juli und August ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Jets auf manchen Strecken im Mittelmeerraum schnell ausgebucht sein werden."Business as usual, könnte man meinen. Die TUI-Geschäfte würden nur langsam in Gang kommen. An der Börse sei man zuversichtlicher. Die TUI-Aktie springe am Donnerstag wieder kräftig nach oben. Das Zwischenhoch von Ende November habe wieder übertrumpft werden können, nachdem der Kurz zuletzt unter diese charttechnisch wichtige Marke gefallen sei.Die TUI-Aktie bleibe im Bann der Coronakrise. Auf lange Sicht bleibe "Der Aktionär" für das Papier des weltweit größten Reiseveranstalters aber weiterhin vorsichtig optimistisch. Für auf Sicherheit bedachte Anleger gibt es indes bessere Gelegenheiten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)