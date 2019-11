Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es sei zweifellos eine schwere Geburt gewesen: Lange Zeit habe der Reiseriese TUI mit den eigenen Mitarbeitern verhandeln müssen, bis entscheidende Durchbrüche hätten erzielt werden können. Nun mache sich das Unternehmen daran, ein eigenes Langstreckenangebot aufzubauen. Und hierfür sei jetzt der nächste wichtige Schritt getan worden.Mit zunächst zwei Langstreckenjets vom Typ Boeing 787 "Dreamliner" solle Tuifly ab dem Winter 2020/2021 Flughäfen in der Bundesrepublik mit Zielen in der Karibik und in Mexiko verbinden. Mehr wäre auf die Schnelle laut TUI kaum drin gewesen. Neue Flugzeuge dieser Art wären binnen eines Jahres schwerlich zu bekommen, auch Piloten und Flugbegleiter müssten erst noch angeworben und geschult werden."Die zwei Dreamliner holen wir aus dem Konzern", habe Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt gesagt. 19 Exemplare des jüngsten Boeing-Langstreckenjets habe der TUI-Konzern derzeit in der Flotte, zwei seien gerade erst ausgeliefert worden. Bislang seien die Maschinen bei den TUI-Töchtern in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Skandinavien im Einsatz.Wie viele Langstreckenjets es bei der deutschen Tuifly einmal werden könnten, wolle das Unternehmen nicht verraten. Branchenkreisen zufolge könnten es mittelfristig fünf werden. "Sollten sich durch weitere Marktveränderungen die Kapazitäten in den nächsten Monaten reduzieren, können wir unseren geplanten Flottenaufbau auch zügiger umsetzen", erkläre Tuifly-Geschäftsführer Oliver Lackmann."Der Aktionär" bleibt indes für die immer noch günstig bewertete Aktie zuversichtlich gestimmt. Mutige Anleger können weiterhin zugreifen (Stopp: 9,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2019)Mit Material von dpa-AFX