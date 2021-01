Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Hoffnungen von TUI auf ein umsatzstarkes Comeback im Sommer könnten Realität werden: So sollten bis dahin aus Sicht der EU-Kommission 70 Prozent der Erwachsenen in der EU gegen das Coronavirus geimpft sein. Den Vorschlag wolle die Brüsseler Behörde am Dienstag veröffentlichen, wie dpa vorab erfahren habe. Die TUI-Aktie könne im frühen Handel davon nicht nennenswert profitieren.Dass jetzt auch die EU die Impf-Geschwindigkeit erhöhen und bis zum Sommer eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent wolle, dürfte den weltweit größten Reiseveranstalter und die TUI-Aktionäre erfreuen. Damit würde die viel zitierte Herden-Immunität einsetzen, und Platzhirsch TUI dürfte dann ein (großes) umsatzstarkes Comeback erleben. Die Menschen jedenfalls seien förmlich "ausgehungert" nach Urlaub, Reisen und Spaß. DER AKTIONÄR, der die TUI-Aktie ins einem "Langfrist-Depot halte, sei für dieses Szenario durchaus optimistisch.Wichtig: Die TUI-Aktie eignet sich nur für mutige Anleger, die sich der Risiken bewusst sind, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: