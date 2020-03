Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,318 EUR -8,43% (05.03.2020, 15:08)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,332 EUR -6,08% (05.03.2020, 14:54)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Kursdebakel von TUI im Zuge der Corona-Hysterie gehe weiter. Nun sei die Aktie des Touristikriesen auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2012 gerutscht. Den Kurs würden aktuell gleich mehrere Entwicklungen belasten. Nach der Pleite eines Kreuzfahrt-Anbieters seien die Kreditversicherungen (CDS) bei TUI nach oben gesprungen. Werde es nun wirklich brenzlig?Nach der Insolvenz des japanischen Kreuzfahrt-Anbieters Luminous Cruise würden die Marktteilnehmer befürchten, dass die Panik um das Coronavirus nun noch weitere Firmen aus diesem Sektor in Schieflage bringen könnte. Dementsprechend seien nun auch die Credit Default Swaps - gewissermaßen Kreditversicherungen - bei TUI in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen.Angesichts der Tatsache, dass der europäische Marktführer über eine der solidesten Bilanzen der Branche verfüge (und diese jüngst durch einen strategisch cleveren Deal weiter gestärkt worden sei), bestehe für die Aktionäre des Touristikriesen diesbezüglich aber noch kein Grund zur Panik."Der Aktionär" rät Anlegern, bei TUI vorerst weiter an der Seitenlinie zu verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die günstig bewertete Aktie seien zwar durchaus gut. Kurzfristig belaste allerdings das extrem schwierige Marktumfeld. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link