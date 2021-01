Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,851 EUR -2,28% (27.01.2021, 19:09)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,811 EUR -2,78% (27.01.2021, 17:37)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich seit der Zulassung des Corona-Impfstoffes deutlich erholen können. Sorgen vor der mutierten Virusvariante sowie kritische Aussagen der Kanzlerin über das TUI-Management würden aber momentan den Titel belasten. Werde nun diese Marke unterschritten, würden weitere Rücksetzer drohen.Seit Anfang November, als der erste Zulassungsantrag für einen Corona-Impfstoff gestellt worden sei, habe sich die TUI-Aktie mehr als verdoppelt. Nachdem der Wert Ende letzter Woche nun ein neues Verlaufshoch bei 4,83 Euro markiert habe, habe er bis an die Unterstützungszone, die zwischen 3,75 und 3,95 Euro verlaufe, zurückgesetzt.Sollte der Kurs unter diese Unterstützung fallen, wäre das ein starkes Verkaufssignal. Der Wert würde dann zudem inmitten eines Gaps stehen, das er am 8. Januar zwischen 3,41 und 4,04 Euro aufgerissen habe. Eine dynamische Abwärtsbewegung bis an die untere Gap-Kante bei 3,41 Euro, an der auch gerade die 50-Tage-Linie verlaufe, wäre dann recht wahrscheinlich. Erst wenn der Titel die 4-Euro-Marke zurückerobert habe, sei die Gefahr vor einem Gap-Close vorerst gebannt.Die TUI-Aktie ist allerdings nicht für auf Sicherheit bedachte Anleger geeignet, so Timo Nützel. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link