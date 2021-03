Börsenplätze TUI-Aktie:



5,016 EUR -1,10% (12.03.2021, 15:25)



5,022 EUR -2,26% (12.03.2021, 15:10)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.03.2021/ac/a/nw)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Hoffnung auf Lockerung der Reisebeschränkungen hätten den Kurs der TUI-Aktie zuletzt angetrieben. So sei es seit Mitte Februar - in der Spitze - 57% aufwärts gegangen. Das Chartbild habe sich damit deutlich aufgehellt. Anleger sollten jetzt diese Marken im Blick haben.Die TUI-Aktie habe in den vergangenen vier Wochen eine schöne Klettertour hingelegt. So sei der Kurs von 3,49 Euro (12. Februar) bis auf das Verlaufshoch bei 5,48 Euro (25. Februar) gestiegen. Danach sei es für das Papier direkt abwärts bis auf 4,40 Euro (26. Februar) gegangen, habe dann aber erneut die 5-Euro-Marke überwinden können.Der Titel halte sich seit Tagen knapp oberhalb dieser Marke, so dass aus der Widerstandszone zwischen 4,50 und 5 Euro tendenziell eine Unterstützung geworden sei. Zugleich sei dadurch der seit 2018 anhaltende Abwärtstrend beendet worden. Auf dem Weg nach oben seien aktuell Widerstände bei 5,13 Euro, im Bereich zwischen 5,23 und 5,28 Euro auszumachen. Dann wäre der Weg bis zu dem Verlaufshoch bei 5,48 Euro frei.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link