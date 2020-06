Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI mache sich startklar - zumindest für den Sommer 2020. Nach einigen Unsicherheiten und Hin und Her in Berlin hebe die Bundesregierung nun zum 15. Juni die Reisewarnung für die EU- und Schengen-Staaten sowie für Großbritannien auf und ersetze sie durch die viel zitierten länderspezifischen Reisehinweise. Am 17. Juni wolle der Branchenprimus in Richtung Portugal starten. Fliege die Aktie mit?Konkret würden die Hannoveraner nach dreimonatiger Pause zunächst von Frankfurt und Düsseldorf aus nach Faro fliegen wollen. Neben dem Küstenort an der Algarve solle auch Mallorca schnellstmöglich wieder angeflogen werden. Da in Spanien die Einreisesperren noch über den 15. Juni hinaus gelten würden, verzögere sich für das Lieblingsland der Deutschen jedoch die Aufhebung der Reisewarnung.Deshalb befinde sich das Unternehmen aus Hannover in Gesprächen mit der Regionalregierung der Balearen, um im Rahmen eines Pilotprojekts ab Mitte Juni auch erste Flüge für Pauschalreisekunden nach Mallorca anbieten zu können, schreibe die Nachrichtenagentur dpa-AFX. Laut "Mallorca Magazin" sei dieses touristische Pilotprojekt mit 2.000 bis 3.000 deutschen Urlaubern in vier Hotels durch die Nicht-Aufhebung der Reisewarnung allerdings nochmal fraglicher geworden. Und nicht nur das: Auch die spanische Kurzarbeiter-Regelung werde dessen Durchführung vermutlich verhindern. Der spanische Verkehrsminister José Luis Ábalos habe am Mittwoch erklärt, in "Einzelfällen" sei eine Grenzöffnung vor dem 1. Juli denkbar. Das klinge schwammig und unsicher."Unsicher" bewerte auch "Independent Research" das weitere Geschäft für TUI. Das Analysehaus habe jüngst eine Studie veröffentlicht, die Einstufung auf "verkaufen" belassen und ein Kursziel von 4,50 Euro genannt. Damit habe das Papier ausgehend vom aktuellen Kurs von rund 5,40 Euro noch einiges an Abwärtspotenzial.Die TUI-Aktie hat vor dem Hintergrund ein ungünstiges Chance/Risiko-Profil und eignet sich nicht als solides Dauerinvestment, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2020)Mit Material von dpa-AFX