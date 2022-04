Mit Material von dpa-AfX



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (05.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Tourismus-Branche setze auf ein starkes Sommer-Geschäft. Hoffnung würden trotz des Krieges anziehende Reise-Buchungen und rückläufige Corona-Zahlen machen. Branchenprimus TUI wolle nun - nach erheblichen Kürzungen in den vergangenen Jahren - zusätzliche Jobs im Ausland und in der Digitalsparte schaffen.Es gebe laut Informationen vom Montagabend Ausschreibungen für über 1.000 Beschäftigte an den Reisezielen sowie für weitere 500 in den Bereichen IT, Technologie und Online-Geschäft. In der überwiegenden Zahl gehe es um neue Stellen - ein kleiner Teil entfalle auf Nachrücker für zwischenzeitlich unbesetzte Positionen. TUI habe sich vorgenommen, in diesem Sommer so dicht wie möglich an das Vor-Corona-Buchungsniveau heranzukommen. Entsprechend wolle man stärker ins Personal investieren, habe es geheißen. Den Start der wichtigen Griechenland-Saison habe der Anbieter um einige Wochen vorgezogen.In den Urlaubsländern suche der Reiseveranstalter etwa Reiseleiterinnen und -leiter oder neue Kräfte für Fitnesstraining, Kinderbetreuung und Animation. Zielgruppe der Digital-Jobs seien Fachleute für Software und Datenanalyse - diese wolle der Konzern mit flexiblen Arbeitsmodellen locken. "Tui ist nach der Pandemie schlanker, digitaler und effizienter", habe Personalvorständin Sybille Reiß der dpa gesagt. "Nun bereiten wir das Unternehmen wieder auf Wachstum vor. Die Menschen wollen verreisen. Wir sehen die Nachfrage."Die Online-Kanäle seien ebenfalls gut gelaufen, habe die Managerin erklärt. "Nun verstärken wir die Teams in IT und E-Commerce, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben." Dafür wolle man neue Talente einstellen. "Wir werden mehr und mehr ein digitales Plattformunternehmen."Mitte März sei vereinbart worden, dass die Beschäftigten der TUI-Mehrheitsgesellschaften in Deutschland eine grundsätzliche Jobgarantie bis zunächst Ende 2023 erhalten sollten. Konzernkreisen zufolge habe es dabei Einvernehmen über einen "weitestgehenden Kündigungsschutz, sofern Abbaumaßnahmen nicht bereits feststehen" gegeben.Die TUI-Aktie, die bereits am Montagnachmittag von der Nachricht habe profitieren können, beginne den Handel am Dienstag (Tradegate) mit einem kleinen Aufschlag.Die Nachricht sei durchaus positiv zu werten, auch wenn in der Krise an der ein oder anderen Stelle wohl zu viel Personal abgebaut worden sei. In der Summe habe TUI jedoch mit zu vielen Problemen zu kämpfen, als dass die Aktie unter Chance-Risiko-Aspekten attraktiv erscheine.Die TUI-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2022)